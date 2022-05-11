Петраков: «Боруссія» – дуже хороший суперник. Вони грають за тією ж схемою, що і Шотландія»
Лунін дебютував за «Реал» в Прімері, проте може не отримати виклик у збірну
Олександр Петраков сказав, що поки це інтрига
09:23
Андрій Лунін / Фото - footballhub.com.ua
Голкіпер «Реала» Андрій Лунін провів дебютний поєдинок за мадридців у чемпіонаті Іспанії, проте Олександр Петраков не зміг конкретно відповісти чи викличе його в збірну України:
Чи отримає виклик до збірної України Андрій Лунін?
Нехай буде інтрига. Учора з ним розмовляв. Зараз у нього жінка народжує, буде хлопчик. Народилися хлопчики й у Сергія Сидорчука, і в Едуарда Соболя. Мені ще мати говорила, що в рік війни народжуються переважно хлопці.
Два півзахисника національної команди пропустять матч проти «Боруссиї» Менхенгладбах, котрий відбудеться 11 травня о 21:45.
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