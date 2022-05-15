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Лунин готов уйти в очередную аренду

Украинский голкипер не является основным в «Реале»
Футбол Примерa (Испания)
17:26
Лунин готов уйти в очередную аренду
Андрей Лунин / Фото: ФК Реал

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин готов уйти в очередную аренду, сообщает Marca.

По информации источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Лунина является «Эспаньол».

«Реал» думает об аренде Лунина уже несколько месяцев, сам голкипер также не против такого хода, ведь он почти не играет за спиной у Тибо Куртуа.

Лунин находится в «Реале» с 2018-го года, за это время он был в аренде в «Леганесе», «Вальядолиде» и «Овьедо».

Ранее стало известно, что Лунину будет предоставлен еще один шанс.

Петр Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин

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