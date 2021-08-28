Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида

У украинского голкипера все симптомы болезни

Андрей Лунин / фото - Реал

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин на днях сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на больничный.

По последней информации, Лунину не понадобилась госпитализация и голкипер остался лечиться в номере отеля под присмотром личного врача. У Андрея проявились все симптомы коронавирусной инфекции, но, как сообщает представитель «Реала», болезнь проходит хорошо.

Напомним, на место Лунина Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря.