Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 20
Завтра 14
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 0:0 1-й тайм
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 0:0 1-й тайм
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 0:0 1-й тайм
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован

Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида

У украинского голкипера все симптомы болезни
Футбол Украинские легионеры
15:59
Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида
Андрей Лунин / фото - Реал

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин на днях сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден уйти на больничный.

По последней информации, Лунину не понадобилась госпитализация и голкипер остался лечиться в номере отеля под присмотром личного врача. У Андрея проявились все симптомы коронавирусной инфекции, но, как сообщает представитель «Реала», болезнь проходит хорошо.

Напомним, на место Лунина Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря.

 

Источник: meta-ratings.com.ua Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Лунин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Лунина
Петраков довызвал в сборную Украины еще одного вратаря вместо Лунина
Футбол Сборная Украины
25 августа 14:50
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом и может не сыграть против Франции
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом и может не сыграть против Франции
Футбол Украинские легионеры
25 августа 12:36
Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»
Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»
Футбол Сборная Украины
21 августа 07:57
«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда
«Реал» не продаст Лунина ради трансфера Мбаппе или Холанда
Футбол Примерa (Испания)
20 августа 17:03
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
«Реал» продлил контракт с главным конкурентом Лунина
Футбол Примерa (Испания)
16 августа 15:06
Остается в Мадриде. Лунин – в заявке «Реала» на сезон 21/22
Остается в Мадриде. Лунин – в заявке «Реала» на сезон 21/22
Футбол Примерa (Испания)
14 августа 10:35

Новости: Футбол

Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»
Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
16:59
Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»
Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»
Премьер-Лига (Англия)
16:46
Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»
Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»
Серия А (Италия)
16:41
Санжар: «Заря» и «Ворскла» – прямые конкуренты в борьбе за бронзу»
Санжар: «Заря» и «Ворскла» – прямые конкуренты в борьбе за бронзу»
Украинская Премьер-лига
16:37
Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на третий матч АПЛ подряд
Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на третий матч АПЛ подряд
Премьер-Лига (Англия)
16:33
«Манчестер Сити» с Зинченко разнес «Арсенал»
«Манчестер Сити» с Зинченко разнес «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
16:23
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» с Зинченко унизил «Арсенал». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» с Зинченко унизил «Арсенал». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
16:16
Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида
Лунин лечится от коронавируса под присмотром личного врача в отеле Мадрида
Украинские легионеры
15:59
«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»
«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
15:52
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
6
Все новости