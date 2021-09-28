Лунин может впервые сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов

Украинца ждут в матче с «Шерифом»

Фото: Real Madrid

«Реал» сыграет против «Шерифа» 28 сентября.

За мадридцев может дебютировать вратарь Андрей Лунин. UEFA и Marca видит украинца голкипером в этом матче.

Ранее тренер Карло Анчелотти сообщил, что время Лунина скоро придет. Не исключено, что это будет игра в ЛЧ.

Начало встречи – в 22:00.

Отметим, что тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал шанс Лунину еще в «Заре» откуда тот перебрался в «Реал».