Анчелотти: «Планируем дать Лунину сыграть некоторые минуты»
Лунин может впервые сыграть за «Реал» в Лиге чемпионов
Украинца ждут в матче с «Шерифом»
28 сентября 14:18
Фото: Real Madrid
«Реал» сыграет против «Шерифа» 28 сентября.
За мадридцев может дебютировать вратарь Андрей Лунин. UEFA и Marca видит украинца голкипером в этом матче.
Ранее тренер Карло Анчелотти сообщил, что время Лунина скоро придет. Не исключено, что это будет игра в ЛЧ.
Начало встречи – в 22:00.
Отметим, что тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал шанс Лунину еще в «Заре» откуда тот перебрался в «Реал».
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