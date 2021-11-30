Месси обратился к Левандовски: «Золотой мяч» за 2020 год должен стоять у тебя дома»
Лунин не согласен. Украинец назвал альтернативного победителя «Золотого мяча»
Приз в седьмой раз взял Лионель Месси
07:41
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на результаты вручения «Золотого мяча».
На своей странице в Instagram вратарь выложил фото Карима Бензема от France Football с номером футболиста в списке претендентов на «Золотой мяч», перечеркнув 4-ку и расположив француза в рейтинге на первом месте.
Форвард «сливочных» отпустил вперед Жоржиньо, Роберта Левандовски и взявшего награду Лионеля Месси.
Сам Бензема не посетил церемонию. В СМИ утверждают, что он разочарован результатами голосования.
Игрок даже не получил учрежденный в этом году приз лучшем нападающему мира.
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