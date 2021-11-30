Лунин не согласен. Украинец назвал альтернативного победителя «Золотого мяча»

Приз в седьмой раз взял Лионель Месси

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на результаты вручения «Золотого мяча».

На своей странице в Instagram вратарь выложил фото Карима Бензема от France Football с номером футболиста в списке претендентов на «Золотой мяч», перечеркнув 4-ку и расположив француза в рейтинге на первом месте.

Форвард «сливочных» отпустил вперед Жоржиньо, Роберта Левандовски и взявшего награду Лионеля Месси.

Сам Бензема не посетил церемонию. В СМИ утверждают, что он разочарован результатами голосования.

Игрок даже не получил учрежденный в этом году приз лучшем нападающему мира.