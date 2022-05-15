Лунин отбил пенальти и не позволил «Реалу» проиграть «Кадису». Украинец стал лучшим игроком матча

Сам ошибся – сам исправился

Фото: ФК Реал

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Кадис» принимал чемпиона – мадридский «Реал».

В стартовом составе королевского клуба вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Во втором тайме он сначала привез себе пенальти, а затем его отбил.

Отметим, по версии портала WhoScored, Лунин признан лучшим игроком матча – оценка 8,2 (самая высокая на две команды).

Игра завершилась ничьей 1:1, которая ничего не решает для «Реала», но может стать спасительной для «Кадиса».

Чемпионат Испании, 37-й тур

«Кадис» – «Реал» 1:1

Голы: Собрино, 37 – Мариано Диас, 5

«Кадис»: Ледесма, Акапо (Карселен, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Алекс Фернандес (Хосе Мари, 72), Алькарас, Собрино, Негредо, Лукас Перес, Идрисси (Лосано, 87).

«Реал»: Лунин, Вальехо (Карвахаль, 64), Начо, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Вальверде (Себальос, 64), Мариано Диас (Латаса, 82), Асенсио, Родриго (Азар, 64).

Предупреждения: Собрино (42), Начо (47), Азар (74), Негредо (81), Карселен (84), Алькарас (86), Эрнандес (88), Фали Хименес (90), Лосано (90).