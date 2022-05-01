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Лунин отпраздновал чемпионство «Реала» с украинским флагом

Мадридский клуб досрочно выиграл Примеру
Футбол Украинские легионеры
08:05
Лунин отпраздновал чемпионство «Реала» с украинским флагом
Фото: Getty Images

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отпраздновал чемпионство мадридского клуба на «Сантьяго Бернабеу» со своей беременной женой и украинским флагом.

Отметим, что «Реал» в последнем туре чемпионата Испании разгромил «Мальорку» (4:0) и стал недосягаемым для своих конкурентов в турнирной таблице.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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