Ястремская не реализовала матч-поинт и уступила во втором раунде «тысячника» в Мадриде
Лунин отпраздновал чемпионство «Реала» с украинским флагом
Мадридский клуб досрочно выиграл Примеру
08:05
Фото: Getty Images
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отпраздновал чемпионство мадридского клуба на «Сантьяго Бернабеу» со своей беременной женой и украинским флагом.
Отметим, что «Реал» в последнем туре чемпионата Испании разгромил «Мальорку» (4:0) и стал недосягаемым для своих конкурентов в турнирной таблице.
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