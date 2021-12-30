Хави просит «Барселону» подписать воспитанника «Реала»
Лунин, подожди. Куртуа сдал отрицательный тест на коронавирус
Дебют украинца за «Реал» в чемпионате снова в тумане
17:47
Тибо Куртуа / Фото - AS
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает Marca.
30 декабря бельгиец прошел повторную проверку, которая дала соответствующий результат. Также здоровыми оказались полузащитники Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга. Тест Винисиуса Жуниора – положительный.
Таким образом, Куртуа сможет сыграть 2 января против «Хетафе». Дебют конкурента Андрея Лунина за «Реал» в чемпионате остается под большим вопросом.
Ранее сообщалось, что украинец может перебраться в АПЛ.
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