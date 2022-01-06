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Лунин помог «Реалу» выйти в следующий раунд Кубка Испании

На этот раз мадридский клуб не допустил оплошности в матче с «Алькояно»
Футбол Украинские легионеры
07:38
Лунин помог «Реалу» выйти в следующий раунд Кубка Испании
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

В 1/16 финала Кубка Испании «Алькояно» принимал «Реал», и этот матч является знаковым для украинских фанатов, ведь в основном составе «галактикос» впервые за год появился вратарь Андрей Лунин.

Андрей сыграл неплохо, совершил несколько сэйвов, но во 2-м тайме все же пропустил, правда, в голе нет особой вины вратаря.

В целом же «Реал» прошел дальше, отомстив «Алькояно» за вылет из Кубка Испании в прошлом году, когда также на воротах был Лунин, но ту игру ему лучше забыть.

Кубок Испании, 1/16 финала

«Альякояно» – «Реал» 1:3

Голы: Дани Вега, 66 – Милитао, 39, Асенсио, 76, Фигерас, автогол, 78

«Алькояно»: Фигерас, Лильо Кастельяно, Бланко Морено (Рауль, 60), Феррис, Карбонелл (Реверти Еспи, 80), Миранда (Иманоль Гарсия, 60), Хуанан, Анди (Серда, 60), Антон Гаспар, Дани Вега (Гарсия, 80), Мурад.

«Реал»: Лунин, Начо, Алаба (Вальехо, 86), Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78), Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго (Себальос, 86).

Предупреждения: Карбонелл (50), Хуанан (54), Камавинга (58), Иманоль Гарсия (70), Родриго (80).

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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