Камавинга отправит в «Ренн» 166 футболок «Реала» со своей фамилией
Лунин попал в заявку «Реала» на Лигу чемпионов
Украинец также будет играть под номером 13
4 сентября 12:10
Фото: AS
«Реал» огласился заявку на групповой этап Лиги чемпионов.
В список попали 26 футболистов. Среди них – вратарь Андрей Лунин.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Иско, Эдуардо Камавинга.
Нападающие: Эдер Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.
Также «Реал» огласил и список Б.
Мадридцы сыграют в одной группе с «Шахтером», «Интером» и «Шерифом».
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