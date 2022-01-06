Анчелотти – о первом матче Лунина в сезоне: «Игра получилась не такой, к которой мы привыкли»
Лунин прокомментировал свой первый матч в сезоне за «Реал»
Голкипер вышел в основе на поединок против «Алькояно»
11:47
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в своем Instagram высказался о победе над «Алькояно» (3:1) в Кубке Испании.
«Отличная командная работа, идем дальше».
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал оценку Лунину за матч с «Алькояно».
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