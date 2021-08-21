Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поблагодарил бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко:
«Андрей Николаевич, я хочу поблагодарить вас за время проведенное вместе в сборной. Отдельно хочу поблагодарить за веру в меня, за то, что исполнили мою мечту. Я благодаря вам надел футболку национальной сборной, дебютировал, представлял нашу страну.
Это мечта любого футболиста, любого мальчика в нашей стране – поэтому за это вам отдельное огромное спасибо. Также за то, что в непростые времена в клубе вы продолжали верить в меня, давать игровое время – и благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом. Я это никогда не забуду.
А также хочу сказать спасибо за атмосферу в команде, за все те эмоции, которые мы пережили все вместе, вся страна. Это останется на всю жизнь.
Также я благодаря вам научился очень многому, увидел очень многое – это незабываемый опыт, который пригодится. Также хочу пожелать вам удачи на новом этапе вашей жизни. У вас все получится».
Лунин дебютировал в составе сборной Украины в 2018 году и за это время успел провести в футболке национальной сборной 6 матчей.
На Евро-2020 голкипер не вызывался, так как провел за весь сезон лишь один матч. Шевченко предпочел ему Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.
Напомним, Лунин не станет разменной монетой в сделках по переходу Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
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