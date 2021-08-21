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Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»

Голкипер дебютировал в сборной при этом тренере
Футбол Сборная Украины
07:57
Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»
Андрей Лунин / фото - Football24

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поблагодарил бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко:

«Андрей Николаевич, я хочу поблагодарить вас за время проведенное вместе в сборной. Отдельно хочу поблагодарить за веру в меня, за то, что исполнили мою мечту. Я благодаря вам надел футболку национальной сборной, дебютировал, представлял нашу страну.

Это мечта любого футболиста, любого мальчика в нашей стране – поэтому за это вам отдельное огромное спасибо. Также за то, что в непростые времена в клубе вы продолжали верить в меня, давать игровое время – и благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом. Я это никогда не забуду.

А также хочу сказать спасибо за атмосферу в команде, за все те эмоции, которые мы пережили все вместе, вся страна. Это останется на всю жизнь.

Также я благодаря вам научился очень многому, увидел очень многое – это незабываемый опыт, который пригодится. Также хочу пожелать вам удачи на новом этапе вашей жизни. У вас все получится».

Лунин дебютировал в составе сборной Украины в 2018 году и за это время успел провести в футболке национальной сборной 6 матчей.

На Евро-2020 голкипер не вызывался, так как провел за весь сезон лишь один матч. Шевченко предпочел ему Георгия Бущана, Анатолия Трубина и Андрея Пятова.

Напомним, Лунин не станет разменной монетой в сделках по переходу Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Источник: vZbirna Павел Харченко
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Андрей Лунин Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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