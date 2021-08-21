Лунин – Шевченко: «Благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом»

Андрей Лунин / фото - Football24

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поблагодарил бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко:

Это мечта любого футболиста, любого мальчика в нашей стране – поэтому за это вам отдельное огромное спасибо. Также за то, что в непростые времена в клубе вы продолжали верить в меня, давать игровое время – и благодаря вам я продолжал наслаждаться футболом. Я это никогда не забуду.

А также хочу сказать спасибо за атмосферу в команде, за все те эмоции, которые мы пережили все вместе, вся страна. Это останется на всю жизнь.

Также я благодаря вам научился очень многому, увидел очень многое – это незабываемый опыт, который пригодится. Также хочу пожелать вам удачи на новом этапе вашей жизни. У вас все получится».