Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус

Вратарь вскоре вернется к тренировкам

Фото: Real Madrid

Вратарь «Реала» Андрей Лунин переболел коронавирусом.

16 декабря голкипер стал положительный тест на коронавирус и с тех пор перебывал на самоизоляции. Спустя неделю голкипер стад отрицательный тест, сообщает Marca.

Отметим, что вместе с Луниным положительные тесты были еще у ряда лидеров команды. Украинец также переболел на COVID-19 в августе, из-за чего пропустил сборы сборной Украины.

В нынешнем сезоне Андрей на поле еще не появлялся. Однако он может сыграть за «Реал» в матче Кубка Испании в начале января.