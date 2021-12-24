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Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус

Вратарь вскоре вернется к тренировкам
Футбол Примерa (Испания)
20:11
Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус
Фото: Real Madrid

Вратарь «Реала» Андрей Лунин переболел коронавирусом.

16 декабря голкипер стал положительный тест на коронавирус и с тех пор перебывал на самоизоляции. Спустя неделю голкипер стад отрицательный тест, сообщает Marca.

Отметим, что вместе с Луниным положительные тесты были еще у ряда лидеров команды. Украинец также переболел на COVID-19 в августе, из-за чего пропустил сборы сборной Украины.

В нынешнем сезоне Андрей на поле еще не появлялся. Однако он может сыграть за «Реал» в матче Кубка Испании в начале января.

Андрей Усмонов
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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