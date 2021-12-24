Все, кроме Лунина. 5 игроков «Реала» вылечились от коронавируса
Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус
Вратарь вскоре вернется к тренировкам
20:11
Фото: Real Madrid
Вратарь «Реала» Андрей Лунин переболел коронавирусом.
16 декабря голкипер стал положительный тест на коронавирус и с тех пор перебывал на самоизоляции. Спустя неделю голкипер стад отрицательный тест, сообщает Marca.
Отметим, что вместе с Луниным положительные тесты были еще у ряда лидеров команды. Украинец также переболел на COVID-19 в августе, из-за чего пропустил сборы сборной Украины.
В нынешнем сезоне Андрей на поле еще не появлялся. Однако он может сыграть за «Реал» в матче Кубка Испании в начале января.
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