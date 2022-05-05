Лунін стане четвертим українцем у фіналах Ліги чемпіонів
Завдяки перемозі мадридського «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті» голкіпер «вершкових» Андрій Лунін стане четвертим українцем в фіналах турніру.
Раніше у фіналах Ліги чемпіонів грали Андрій Шевченко, анатолій тимощук та Олександр Зінченко.
ЛЧ-2003. «Мілан» – «Ювентус» 0:0 (3:2, пен.)
Андрій Шевченко провів на полі 120 хв та реалізував вирішальний 11-метровий удар в післяматчевій серії пенальті.
ЛЧ-2005. «Ліверпуль» – «Мілан» 3:3 (3:2, пен.)
Андрій Шевченко провів на полі 120 хв та не реалізував 11-метровий удар в післяматчевій серії пенальті.
ЛЧ-2008. «Манчестер Юнайтед» – «Челсі» 1:1 (6:5 пен.)
Андрій Шевченко провів матч у запасі.
ЛЧ-2010. «Інтер» – «Баварія» 2:0
анатолій тимощук провів матч у запасі.
ЛЧ-2012. «Челсі» – «Баварія» 1:1 (4:3 пен.)
анатолій тимощук відіграв 120 хвилин основного та додаткового часу.
ЛЧ-2013. «Баварія» – «Боруссія» Д 2:1
анатолій тимощук провів матч у запасі.
ЛЧ-2021. «Манчестер Сіті» – «Челсі» 0:1
Олександр Зінченко відіграв всі 90 хв.
Нагадаємо, для мадридського «Реалу» наступний фінал Ліги чемпіонів будет 17-м.
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