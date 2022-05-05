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Лунін стане четвертим українцем у фіналах Ліги чемпіонів

Другий рік підряд Україна матиме своє представництво у головному матчі року
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:47
Лунін стане четвертим українцем у фіналах Ліги чемпіонів
Андрій Лунін / Фото: Инстаграм Луніна

Завдяки перемозі мадридського «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті» голкіпер «вершкових» Андрій Лунін стане четвертим українцем в фіналах турніру.

Раніше у фіналах Ліги чемпіонів грали Андрій Шевченко, анатолій тимощук та Олександр Зінченко.

ЛЧ-2003. «Мілан» – «Ювентус» 0:0 (3:2, пен.)

Андрій Шевченко провів на полі 120 хв та реалізував вирішальний 11-метровий удар в післяматчевій серії пенальті.

ЛЧ-2005. «Ліверпуль» – «Мілан» 3:3 (3:2, пен.)

Андрій Шевченко провів на полі 120 хв та не реалізував 11-метровий удар в післяматчевій серії пенальті.

ЛЧ-2008. «Манчестер Юнайтед» – «Челсі» 1:1 (6:5 пен.)

Андрій Шевченко провів матч у запасі.

ЛЧ-2010. «Інтер» – «Баварія» 2:0

анатолій тимощук провів матч у запасі.

ЛЧ-2012. «Челсі» – «Баварія» 1:1 (4:3 пен.)

анатолій тимощук відіграв 120 хвилин основного та додаткового часу.

ЛЧ-2013. «Баварія» – «Боруссія» Д 2:1

анатолій тимощук провів матч у запасі.

ЛЧ-2021. «Манчестер Сіті» – «Челсі» 0:1

Олександр Зінченко відіграв всі 90 хв.

Нагадаємо, для мадридського «Реалу» наступний фінал Ліги чемпіонів будет 17-м.

Карен Агабекян
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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