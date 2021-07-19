Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче
Мадридцы разошлись миром с «Райо»
09:30
Фото: Real Madrid
«Реал» в контрольном матче сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
В составе мадридцев отыграл вратарь Андрей Лунин. Впрочем, неизвестно, сколько украинец времени провел на поле. «Реал» пропустил один мяч и победить не смог.
Ранее Лунин сыграл за «Реал» в матче с «Фуэнлабрадой» (1:3) и также пропустил.
25 июля «Реал» встретится с «Рейнджерс».
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