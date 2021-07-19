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Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче

Мадридцы разошлись миром с «Райо»
Футбол Примерa (Испания)
09:30
Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче
Фото: Real Madrid

«Реал» в контрольном матче сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В составе мадридцев отыграл вратарь Андрей Лунин. Впрочем, неизвестно, сколько украинец времени провел на поле. «Реал» пропустил один мяч и победить не смог.

Ранее Лунин сыграл за «Реал» в матче с «Фуэнлабрадой» (1:3) и также пропустил.

25 июля «Реал» встретится с «Рейнджерс».

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин

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