Лунин сыграл за «Реал» в контрольном матче

Мадридцы разошлись миром с «Райо»

Фото: Real Madrid

«Реал» в контрольном матче сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В составе мадридцев отыграл вратарь Андрей Лунин. Впрочем, неизвестно, сколько украинец времени провел на поле. «Реал» пропустил один мяч и победить не смог.

Ранее Лунин сыграл за «Реал» в матче с «Фуэнлабрадой» (1:3) и также пропустил.

25 июля «Реал» встретится с «Рейнджерс».