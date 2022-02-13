Анчелотти – о ничьей с «Вильярреалом»: «Реалу» не повезло, но я доволен игрой»
Лунин – в заявке «Реала» на первую битву с ПСЖ
«Сливочные» сразятся с парижанами в 1/8 финала Лиги чемпионов
13 февраля 17:35
Андрей Лунин / Фото - Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде сыграет против ПСЖ. Встреча состоится 15 февраля.
Пресс-служба «сливочных» огласила заявку на игру. В нее вошел украинский голкипер Андрей Лунин.
Вратари: Куртуа, Лунин, Фуйдиас.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско, Камавинга.
Форварды: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго, Мариано.
Напомним, «Реал» перед матчем с ПСЖ потерял очки в чемпионате Испании.
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