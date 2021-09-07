Лунин попал в заявку «Реала» на Лигу чемпионов
Лунин вернулся к тренировкам «Реала»
Вратарь переборол коронавирус
15:37
Фото: Real Madrid
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вернулся к тренировкам с командой.
Украинец поборол коронавирус. Около недели он был на самоизоляции.
Lunin has recovered from COVID-19.pic.twitter.com/baZdQjMt3w— Madrid Xtra. (@MadridXtra) September 7, 2021
Из-за этого Лунин пропустил матчи сборной Украины, куда его изначально вызвали на сентябрьские матчи.
Отметим, что Лунин попал в заявку «Реала» на Лигу чемпионов.
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