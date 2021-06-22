Лунин – Рамосу: «Было честью работать с тобой»
Лунин вместе с «Реалом» начали подготовку к новому сезону
Всего занимались 15 игроков
19:23
Фото: AS
«Реал» вышел из отпуска.
Команда собралась на клубной базе, где начала подготовку к новому сезону, сообщает AS. Вместе с командой тренировался голкипер Андрей Лунин.
Все собралось на первой тренировке 15 игроков. Остальные находятся в лагерях своих сборных на Евро и Копа Америка.
Пока нет информации о соперниках команды на сборах.
Лунин может покинуть «Реал» летом.
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