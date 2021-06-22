Лунин вместе с «Реалом» начали подготовку к новому сезону

Всего занимались 15 игроков

Фото: AS

«Реал» вышел из отпуска.

Команда собралась на клубной базе, где начала подготовку к новому сезону, сообщает AS. Вместе с командой тренировался голкипер Андрей Лунин.

Все собралось на первой тренировке 15 игроков. Остальные находятся в лагерях своих сборных на Евро и Копа Америка.

Пока нет информации о соперниках команды на сборах.

Лунин может покинуть «Реал» летом.