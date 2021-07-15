Лунин может вернуться в «Овьедо»
Лунин вновь отказался уходить из «Реала»
Вратарь надеется закрепиться в команде
11:43
Фото: Real Madrid
Вратарь «Реала» Андрей Лунин вновь отказался уходить из команды.
Украинец отклонил предложение вернуться в «Реал» Овьедо. Команда выступает в Сегунде.
«Овьедо» делал запрос по Лунину, но украинец сообщил, что уходить не намерен. Не пугает Андрей и факт того, что он может сыграть лишь несколько игр в сезоне.
В прошлом год Лунин провел один матч за «Реал». Им интересуются клубы Ла Лиги.
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