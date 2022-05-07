Лунин отпраздновал чемпионство «Реала» с украинским флагом
Лунин впервые сыграет за «Реал» в чемпионате Испании. И сразу против грозного соперника
«Сливочные» выиграли «золото»
14:42
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский голкипер команды Андрей Лунин сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» в следующем туре чемпионата Испании. Об этом информирует Madrid Xtra.
Встреча состоится 8 мая, начало – в 22:00.
Отметим, что это будет первая официальная игра для Лунина в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании.
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