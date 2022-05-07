Лунин впервые сыграет за «Реал» в чемпионате Испании. И сразу против грозного соперника

«Сливочные» выиграли «золото»

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский голкипер команды Андрей Лунин сыграет в мадридском дерби с «Атлетико» в следующем туре чемпионата Испании. Об этом информирует Madrid Xtra.

Встреча состоится 8 мая, начало – в 22:00.

Отметим, что это будет первая официальная игра для Лунина в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании.

Напомним, «Реал» уже стал досрочным чемпионом Испании.