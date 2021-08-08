Лунин определился с командой на следующий сезон
Лунин впервые за предсезонку «Реала» не вышел в стартовом составе
Вернулся основной вратарь команды
18:42
Андрей Лунин / фото - Marca
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил стартовый состав на предстоящий контрольный матч с «Миланом», куда впервые за всю предсезонную подготовку мадридцев не попал вратарь Андрей Лунин.
¡Nuestro inicial @ACMilan! @UnicajaBanco | #HalaMadrid pic.twitter.com/vb27dksBVJ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2021
Украинец выходил в основной одиннадцатке на товарищеские игры с «Фуэнлабрадой», «Райо Вальекано» и «Рейнджерс». За игру с шотландцами голкипер удостоился особой похвалы от испанских СМИ.
Но теперь, когда после отпуска в расположение команды вернулся основной вратарь Тибо Куртуа, Лунин снова отправился на скамейку запасных.
Напомним, уход Месси из «Барселоны» может помочь мадридцам подписать топ-игрока.
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