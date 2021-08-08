Лунин впервые за предсезонку «Реала» не вышел в стартовом составе

Вернулся основной вратарь команды

Андрей Лунин / фото - Marca

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил стартовый состав на предстоящий контрольный матч с «Миланом», куда впервые за всю предсезонную подготовку мадридцев не попал вратарь Андрей Лунин.

Украинец выходил в основной одиннадцатке на товарищеские игры с «Фуэнлабрадой», «Райо Вальекано» и «Рейнджерс». За игру с шотландцами голкипер удостоился особой похвалы от испанских СМИ.

Но теперь, когда после отпуска в расположение команды вернулся основной вратарь Тибо Куртуа, Лунин снова отправился на скамейку запасных.

Напомним, уход Месси из «Барселоны» может помочь мадридцам подписать топ-игрока.