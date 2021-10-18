Лунин заинтересовал дортмундскую «Боруссию»

Вратарь рассмотрит уход из «Реала»

Фото: Real Madrid

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб.

Голкипер собирается покинуть испанскую команду из-за отсутствия игровой практики. За два сезона в «Реале» украинец сыграл только один матч в Кубке Испании.

Как утверждает Fichajes.net, украинец интересен дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера может составить три миллиона евро.

Правда, «Боруссия» хочет купить игрока уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Лунин еще не играл, но Карло Анчелотти сообщал, что его время скоро придет.