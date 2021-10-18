С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»
Лунин заинтересовал дортмундскую «Боруссию»
Вратарь рассмотрит уход из «Реала»
08:21
Фото: Real Madrid
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб.
Голкипер собирается покинуть испанскую команду из-за отсутствия игровой практики. За два сезона в «Реале» украинец сыграл только один матч в Кубке Испании.
Как утверждает Fichajes.net, украинец интересен дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера может составить три миллиона евро.
Правда, «Боруссия» хочет купить игрока уже следующим летом.
В нынешнем сезоне Лунин еще не играл, но Карло Анчелотти сообщал, что его время скоро придет.
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