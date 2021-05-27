Стала известна судьба Лунина в «Реале»
Лунин – Зидану: «Было приятно работать с легендой»
Украинский вратарь «Реала» выразил благодарность ушедшему наставнику
16:21
Андрей Лунин / Фото - goal.comГолкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин в Instagram опубликовал пост со словами благодарности в адрес французского наставника Зинедина Зидана, который накануне покинул пост главного тренера мадридского клуба.
«Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни».
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
Напомним, нынешний сезон «сливочные» завершили без трофеев.
Ранее стало известно, что Лунин останется в «Реале» на следующий сезон.
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