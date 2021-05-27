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Лунин – Зидану: «Было приятно работать с легендой»

Украинский вратарь «Реала» выразил благодарность ушедшему наставнику
Футбол Украинские легионеры
16:21
Лунин – Зидану: «Было приятно работать с легендой»
Андрей Лунин / Фото - goal.com
Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин в Instagram опубликовал пост со словами благодарности в адрес французского наставника Зинедина Зидана, который накануне покинул пост главного тренера мадридского клуба.

«Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни».



В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

Напомним, нынешний сезон «сливочные» завершили без трофеев.

Ранее стало известно, что Лунин останется в «Реале» на следующий сезон.
Владимир Кириченко
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Теги

Андрей Лунин Зинедин Зидан Реал Мадрид (футбол)

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