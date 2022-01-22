«Реал» и «Барселона» ведут гонку за звезду чемпионата Франции
Лунину ждать еще один шанс? Стало известно о состоянии Куртуа перед следующим матчем «Реала»
Бельгиец пропустил прошедшую игру из-за небольшого недомогания
11:43
Андрей Лунин и Тибо Куртуа / фото - Real Madrid CF
В матче 1/8 Кубка Испании мадридский «Реал» переиграл «Эльче» (2:1) и вышел в следующую стадию.
В этой игре украинский голкипер Андрей Лунин во второй раз в сезоне вышел на поле и впервые провел 90 минут на ноль в футболке «сливочных».
Как ранее сообщил тренер Карло Анчелотти, основной вратарь «бланкос» Тибо Куртуа испытывал небольшое недомогание, из-за чего и пропустил кубковую встречу.
Но официальный сайт «Реала» сообщил, что бельгиец вновь вернулся к тренировкам с командой.
Так что скорее всего он вернется в основной состав на следующий матч команды в чемпионате, который состоится уже в воскресенье.
Напомним, капитана «Реала» отстранили на три матча за слова в адрес арбитра.
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