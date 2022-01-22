Лунину ждать еще один шанс? Стало известно о состоянии Куртуа перед следующим матчем «Реала»

Бельгиец пропустил прошедшую игру из-за небольшого недомогания

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / фото - Real Madrid CF

В матче 1/8 Кубка Испании мадридский «Реал» переиграл «Эльче» (2:1) и вышел в следующую стадию.

В этой игре украинский голкипер Андрей Лунин во второй раз в сезоне вышел на поле и впервые провел 90 минут на ноль в футболке «сливочных».

Как ранее сообщил тренер Карло Анчелотти, основной вратарь «бланкос» Тибо Куртуа испытывал небольшое недомогание, из-за чего и пропустил кубковую встречу.

Но официальный сайт «Реала» сообщил, что бельгиец вновь вернулся к тренировкам с командой.

Так что скорее всего он вернется в основной состав на следующий матч команды в чемпионате, который состоится уже в воскресенье.

Напомним, капитана «Реала» отстранили на три матча за слова в адрес арбитра.