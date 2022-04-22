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Лужный: «Русских нельзя назвать зверями, ведь даже звери так не делают. Они – нечистая сила»

Экс-игрок «Динамо», как и все, в шоке от рашистов
Футбол Украинская Премьер-лига
22 апреля 09:32
Лужный: «Русских нельзя назвать зверями, ведь даже звери так не делают. Они – нечистая сила»
Олег Лужный / Фото: ФК Динамо

Бывший игрок «Динамо» Олег Лужный высказался о злодеяниях рашистов в Украине.

– Что вас больше всего поразило за эти более 50 дней полномасштабной войны? Зверства в Ирпене, Буче, или то, что идет бомбардировка мирного населения?

– Не только в районе Киева, а повсюду творятся зверства. Просто там это вылезло на поверхность, потому что эти территории мы уже освободили. Я думаю, в Мариуполе творится тоже самое, а скорее и хуже, просто нам не рассказывают об этом. А так русскую армию даже зверями нельзя назвать, потому что звери такого бы не делали. Это какая-то нечистая сила! Вся россия – нечистая сила с их военными и неадекватным бункерным руководителем. В то же время хочу отметить нашего президента Владимира Зеленского, который в критический момент не убоялся, не убежал, а организовал работу государственного аппарата и Вооруженных Сил.

Напомним, с первых дней войны Лужный пошел в тероборону.

Источник: SportArena Петр Приходько
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