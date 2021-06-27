Лужный может вернуться к тренерской работе
Лужный сообщил, что не намерен возвращаться к тренерской деятельности
Экс-наставник «Динамо» опроверг информацию о том, что может возглавить «Волынь»
11:36
Олег Лужный / UA-Футбол
Бывший игрок и тренер «Динамо» Олег Лужный опроверг информацию о том, что может возглавить «Волынь».
Какая «Волынь»? О чем вы говорите? Звоните в «Спортивку», а не ко мне. Если честно, то вообще впервые слышу об этом от вас.
Также экс-защитник рассказал, что не хочет снова попробовать себя в качестве наставника.
Нет, я не хотел бы возвращаться к тренерской деятельности.
Ранее «Волынь» объявила о расставании с главным тренером Василием Сачко.
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