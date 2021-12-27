Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»

Экс-тренер «Динамо» опровергнул слухи о назначении в закарпатский клуб

Олег Лужный / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный опровергнул слухи о своем назначении в «Минай».

Как вам такой вариант?

Я впервые слышу. Я не даю интервью.

Ранее также сообщалось о варианте с Владимиром Шараном. Однако, согласно имеющейся информации, закарпатцы не могут выделить специалисту достаточно средств на усиление.

Сам же Лужный заявлял о своей готовности к работе в Англии.