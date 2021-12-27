Играть кто будет? Еще один игрок «Миная» может покинуть клуб
Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»
Экс-тренер «Динамо» опровергнул слухи о назначении в закарпатский клуб
Олег Лужный / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный опровергнул слухи о своем назначении в «Минай».
Как вам такой вариант?
Я впервые слышу. Я не даю интервью.
Ранее также сообщалось о варианте с Владимиром Шараном. Однако, согласно имеющейся информации, закарпатцы не могут выделить специалисту достаточно средств на усиление.
Сам же Лужный заявлял о своей готовности к работе в Англии.
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