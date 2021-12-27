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Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»

Экс-тренер «Динамо» опровергнул слухи о назначении в закарпатский клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
15:15
Лужный: «Впервые слышу о варианте с «Минаем»
Олег Лужный / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Динамо» Олег Лужный опровергнул слухи о своем назначении в «Минай».

Как вам такой вариант?

Я впервые слышу. Я не даю интервью.

Ранее также сообщалось о варианте с Владимиром Шараном. Однако, согласно имеющейся информации, закарпатцы не могут выделить специалисту достаточно средств на усиление.

Сам же Лужный заявлял о своей готовности к работе в Англии.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Олег Лужный Минай

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