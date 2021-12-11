Лужный заявил, что готов к тренерской работе в Англии

Олег Лужный / Фото - Foоtball.ua

Бывший защитник «Арсенала» Олег Лужный заявил о том, что готов к работе в Англии. Ранее специалист тренировал лишь «Динамо» и «Таврию». Его слова передает Shropshire Star.

Если брать во внимание Арсена Венгера, сэра Алекса Фергюсона, Фабио Капелло и Валерия Лобановского, то в их командах была хорошая дисциплина. Конечно, у них были и хорошие игроки, но очень важна дисциплина в раздевалке и на поле.

Принятие решений в условиях давления может различать лучшие команды от худших. Плохие решения принимаются не из-за недостатка навыков или врожденного суждения, они принимаются из-за неспособности справиться с давлением в решающий момент.

Мне импонирует атакующий футбол, но не обязательно в стиле «Барселоны». Мне нравится прямой подход к атаке, а не длинные передачи. Продвижение мяча вперед через контроль. Каждый игрок должен смотреть вперед. Я хотел бы сделать что-то особенное как тренер. Я смог добиться больших успехов как игрок, хотел бы сделать то же самое как тренер.