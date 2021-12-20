«Львов» и «Верес» интересуются защитником «Десны»

Цымбалюк хочет сменить команду

Фото: ФК Десна

Два клуба УПЛ проявляют интерес к защитнику «Десны» Евгению Цымбалюку.

Игрок хочет сменить команду уже зимой, несмотря на статус основного игрока в нынешней команде. За ситуацией наблюдают «Верес» и «Львов», которые заинтересованы в футболисте.

У Цымбалюка есть действующий контракт с «Десной», но обе команды могут оформить сделку уже зимой.

В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей за «Десну».

Также команду могут покинуть три лидера.