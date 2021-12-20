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«Львов» и «Верес» интересуются защитником «Десны»
Цымбалюк хочет сменить команду
20 декабря 19:11
Фото: ФК Десна
Два клуба УПЛ проявляют интерес к защитнику «Десны» Евгению Цымбалюку.
Игрок хочет сменить команду уже зимой, несмотря на статус основного игрока в нынешней команде. За ситуацией наблюдают «Верес» и «Львов», которые заинтересованы в футболисте.
У Цымбалюка есть действующий контракт с «Десной», но обе команды могут оформить сделку уже зимой.
В нынешнем сезоне он отыграл 15 матчей за «Десну».
Также команду могут покинуть три лидера.
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