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«Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон

Команда уже подписала договор с ареной
Футбол Украинская Премьер-лига
17:37
«Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон
Арена-Львов / Фото: УАФ

Футбольный клуб «Львов» подписал контракт со «Львов-Ареной».

Стадион будет домашним для одноименного клуба в сезоне УПЛ 2021/22.

Отметим, что условия договора пока неизвестны.

Первый матч на «Арене-Львов» команда проведет против «Мариуполя» 23 июля.

Ранее стало известно, что «Минай» будет играть в УПЛ в сезоне 2021/22.

Источник: Twitter Игоря Бурбаса Петр Приходько
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