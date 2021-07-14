«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
«Львов» нашел домашний стадион на следующий сезон
Команда уже подписала договор с ареной
Арена-Львов / Фото: УАФ
Футбольный клуб «Львов» подписал контракт со «Львов-Ареной».
Стадион будет домашним для одноименного клуба в сезоне УПЛ 2021/22.
Отметим, что условия договора пока неизвестны.
Первый матч на «Арене-Львов» команда проведет против «Мариуполя» 23 июля.
Ранее стало известно, что «Минай» будет играть в УПЛ в сезоне 2021/22.
Комментарии 0