«Львов» определился с новым главным тренером

Специалист уже работал в западной столице Украины

Олег Дулуб / фото - Атырау

«Львов» нашел замену для Анатолия Бессмертного, который накануне покинул пост главного тренера команды.

Вместо него у руля команды может стать белорусский специалист Олег Дулуб. Львовяне уже согласовали с тренером условия персонального контракта. О назначении могут объявить уже сегодня.

Наставник уже работал во львовском клубе. Он возглавлял местные «Карпаты» в сезоне 16/17. Также Дулуб работал в «Черноморце» в 2017 году.

Последним местом работы Дулуба были «Крумкачы», которые он покинул в конце июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Климовский отказался возглавить «Львов».