«Львов» остался без главного тренера – источник

Команда находится в зоне вылета после 5-ти туров УПЛ

Анатолий Бессмертный / Фото: Бомбардир

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный покинул свой пост, сообщает Телеграмм-канал «Бомбардир».

В нынешнем сезоне УПЛ у «Львова» лишь 2 очка после 5-ти стартовых туров. Бессмертный работал со «Львовом» с марта 2021-го года.

Отметим, что это вторая тренерская отставка в нынешнем сезоне УПЛ, первым с поста тренера «Руха» ушел Иван Федык.

Турнирная таблица УПЛ.