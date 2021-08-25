Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние игроков «Львова»
«Львов» остался без главного тренера – источник
Команда находится в зоне вылета после 5-ти туров УПЛ
Анатолий Бессмертный / Фото: Бомбардир
Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный покинул свой пост, сообщает Телеграмм-канал «Бомбардир».
В нынешнем сезоне УПЛ у «Львова» лишь 2 очка после 5-ти стартовых туров. Бессмертный работал со «Львовом» с марта 2021-го года.
Отметим, что это вторая тренерская отставка в нынешнем сезоне УПЛ, первым с поста тренера «Руха» ушел Иван Федык.
Комментарии 0