«Львов» перенес игру с «Шахтером» в Харьков

«Арену Львов» готовят под матчи сборной

Фото: shakhtar.com

«Львов» договорился с «Шахтером» о переносе матча 19 тура УПЛ в Харьков.

Изначально, матч должен был пройти на «Арене Львов», но ее готовят под матчи сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022.

Теперь же, сайт львовян сообщил, что матч пройдет на ОСК «Металлист». Игра запланирована на 21 марта в 17:00.

Ранее матч «Львов» – «Рух» в 18 туре также был перенесен на неопределенный срок.