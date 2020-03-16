Итоги 18 тура УПЛ. «Заря» и «Десна» не доросли до уровня «Динамо» и «Шахтера»
«Львов» перенес игру с «Шахтером» в Харьков
«Арену Львов» готовят под матчи сборной
15 марта 18:51
Фото: shakhtar.com
«Львов» договорился с «Шахтером» о переносе матча 19 тура УПЛ в Харьков.
Изначально, матч должен был пройти на «Арене Львов», но ее готовят под матчи сборной Украины в квалификации к ЧМ-2022.
Теперь же, сайт львовян сообщил, что матч пройдет на ОСК «Металлист». Игра запланирована на 21 марта в 17:00.
Ранее матч «Львов» – «Рух» в 18 туре также был перенесен на неопределенный срок.