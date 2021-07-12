Гендиректор «Львова» рассказал о переговорах о домашнем стадионе
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Команда должна была выступать на «Украине»
Вадим Левчук / Фото: Twitter
Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал, что клуб ведет переговоры с «Ареной Львов» касательно проведения матчей команды в следующем сезоне УПЛ.
«Сейчас продолжаются переговоры, которые являются довольно непростыми. У каждой из сторон есть своя позиция, и мы находимся на стадии поиска компромисса.
Как только процесс достигнет завершающей стадии, клуб обязательно объявит свою позицию, но могу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы игроки и болельщики чувствовали себя максимально комфортно во время матчей в новом сезоне».
Ранее Левчук заявил, что «Львов» ждет ребрендинг.
Комментарии 0