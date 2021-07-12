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«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне

Команда должна была выступать на «Украине»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:19
«Львов» пока не знает, какой стадион будет домашним для клуба в следующем сезоне
Вадим Левчук / Фото: Twitter

Генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал, что клуб ведет переговоры с «Ареной Львов» касательно проведения матчей команды в следующем сезоне УПЛ.

«Сейчас продолжаются переговоры, которые являются довольно непростыми. У каждой из сторон есть своя позиция, и мы находимся на стадии поиска компромисса.

Как только процесс достигнет завершающей стадии, клуб обязательно объявит свою позицию, но могу заверить, что мы делаем все возможное, чтобы игроки и болельщики чувствовали себя максимально комфортно во время матчей в новом сезоне».


Ранее Левчук заявил, что «Львов» ждет ребрендинг.

Источник: football.ua Петр Приходько
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ФК Львов

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