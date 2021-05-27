Борис Колесников: «До Евро-2012 во Львове была пустыня»
«Львов» попрощался с двумя футболистами
Клуб принял решение не продлевать контракты с игроками
Фото - ФК Львов
Два футболиста покинули ФК «Львов». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
У защитника Ивана Лобая и нападающего Юрия Захаркива истекли контракты. В клубе приняли решение не продлевать сотрудничество с игроками.
Оба исполнителя присоединились ко «Львову» в минувшем сезоне. Форвард провел восемь матчей за клуб. Оборонец выходил на поле пять раз.
Ранее лидер «Львова» Шина подтвердил интерес итальянских клубов к себе.