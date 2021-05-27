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«Львов» попрощался с двумя футболистами

Клуб принял решение не продлевать контракты с игроками
Футбол Украинская Премьер-лига
19:19
«Львов» попрощался с двумя футболистами
Фото - ФК Львов

Два футболиста покинули ФК «Львов». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

У защитника Ивана Лобая и нападающего Юрия Захаркива истекли контракты. В клубе приняли решение не продлевать сотрудничество с игроками.

Оба исполнителя присоединились ко «Львову» в минувшем сезоне. Форвард провел восемь матчей за клуб. Оборонец выходил на поле пять раз.

Ранее лидер «Львова» Шина подтвердил интерес итальянских клубов к себе.

Сергей Стаднюк
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ФК Львов

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