«Львов» продлил контракт с ключевым игроком

19-летний защитник провел 12 матчей в нынешнем сезоне

Фото: ФК Львов

Защитник «Львова» Борис Крушинский продлил контракт с клубом.

Стороны подписали новое соглашение. О деталях контракта не сообщается.

В этом сезоне он стал ключевым игроком команды. На его счету 12 матчей в чемпионате Украины.

Он продолжит выступать за львовян под 15-м номером, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что форвард «Львова» пропустил два месяца.