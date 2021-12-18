Форвард «Львова» выбыл на два месяца из-за травмы
«Львов» продлил контракт с ключевым игроком
19-летний защитник провел 12 матчей в нынешнем сезоне
18 декабря 20:13
Фото: ФК Львов
Защитник «Львова» Борис Крушинский продлил контракт с клубом.
Стороны подписали новое соглашение. О деталях контракта не сообщается.
В этом сезоне он стал ключевым игроком команды. На его счету 12 матчей в чемпионате Украины.
Он продолжит выступать за львовян под 15-м номером, сообщает сайт клуба.
Ранее сообщалось, что форвард «Львова» пропустил два месяца.
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