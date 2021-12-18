«Львов» распрощался сразу с двумя игроками

Один хавбек расторг контракт, у второго – истекло арендное соглашение

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Полузащитники Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин покинули «Львов». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Первый стал игроком команды в июле текущего года. С тех пор провел всего два матча. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию.

Второй начал выступать за «Львов» в сентябре 2021 года. Выходил на поле трижды, а теперь у хавбека истекло арендное соглашение с «Колосом».

Ранее спортивный директор «горожан» прокомментировал встречу с «Шахтером» в четвертьфинале Кубка Украины.