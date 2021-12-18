Спортивный директор «Львова»: «Мы уже побеждали «Шахтер». Шансы повторить это у нас есть»
«Львов» распрощался сразу с двумя игроками
Один хавбек расторг контракт, у второго – истекло арендное соглашение
Фото - ФК Львов
Полузащитники Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин покинули «Львов». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
Первый стал игроком команды в июле текущего года. С тех пор провел всего два матча. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию.
Второй начал выступать за «Львов» в сентябре 2021 года. Выходил на поле трижды, а теперь у хавбека истекло арендное соглашение с «Колосом».
Ранее спортивный директор «горожан» прокомментировал встречу с «Шахтером» в четвертьфинале Кубка Украины.
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