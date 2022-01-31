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«Львов» расстался с двумя легионерами
Альваро и Эрнест ушли в аренду
Эрнест / Фото: ФК Львов
«Львов» через свой сайт объявил об уходе двух легионеров.
Первый – полузащитник Альваро. Он на год отправился в грузинскую «Дилу».
Второй – Эрнест, который будет играть в Саудовской Аравии за клуб «Наджран». Аренда рассчитана до конца сезона.
Оба игрока были лидерами команды весной. Альваро отыграл 12 матчей в УПЛ, а на счету Эрнеста 17 матчей, два гола и два ассиста.
Недавно «Львов» подписал игрока сборной Уганды.
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