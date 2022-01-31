«Львов» расстался с двумя легионерами

Альваро и Эрнест ушли в аренду

Эрнест / Фото: ФК Львов

«Львов» через свой сайт объявил об уходе двух легионеров.

Первый – полузащитник Альваро. Он на год отправился в грузинскую «Дилу».

Второй – Эрнест, который будет играть в Саудовской Аравии за клуб «Наджран». Аренда рассчитана до конца сезона.

Оба игрока были лидерами команды весной. Альваро отыграл 12 матчей в УПЛ, а на счету Эрнеста 17 матчей, два гола и два ассиста.

Недавно «Львов» подписал игрока сборной Уганды.