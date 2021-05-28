«Львов» разрабатывает новую эмблему клуба
Новый генеральный директор «Львова» Вадим Левчук рассказал о планах команды на межсезонье.
«Выходим из отдыха 8 июня. На базе клуба проведем два учебно-тренировочные сбора. Третий сбор будет выездным и пройдет на Закарпатье, в городе Мукачево.
Мы начали ремонтные работы, восстанавливаем базу. Хотим для игроков команды создать максимально качественные условия, чтобы уже с начала сезона мы показывали хорошие результаты.
Сейчас также непосредственно работаем над вопросом нового логотипа. Пригласили маркетологов, занимаемся ребрендингом, рассматриваем различные варианты и даем болельщикам на голосование. Еще до начала сезона примем окончательное решение относительно нового логотипа. Сделаем все возможное, чтобы в новый сезон зайти с новым лого.
Подробную информацию о трансферах будем знать уже на сборах. Именно тогда увидим, кем именно будем доукомплектовывать состав, а с кем прекратим сотрудничество. Сейчас ведем активные переговоры с новичками. Пообщавшись с тренерским штабом, решили, что будем искать усиление, прежде всего, в защитном звене».
Напомним, «Львов» попрощался с двумя футболистами.