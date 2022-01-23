«Львов» объявил о переходе игрока сборной Уганды
«Львов» сыграл вничью с австрийским клубом на сборах в Турции
Команды так и не отличились
Фото: ФК Львов
«Львов» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с «Хартбергом».
Команды так и не отличились в воротах друг друга. Матч завершился безголевой ничьей.
«Хартберг» является представителем чемпионата Австрии. Команда идет 8-й в таблице Бундеслиги.
Следующий матч львовяне сыграют против клуба «Липтовски-Микулаш» из Словакии.
Ранее команда подписала игрока сборной Уганды.
Комментарии 0