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Тема дняНапряжение вышло за пределы Украины. Журналист SportsCenter на TSN написал о кризисной ситуации между клубами и ФХУ
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«Львов» ушел от поражения от «Ворсклы»

Полтавчане завершили год 5-ми
Футбол Украинская Премьер-лига
21:27
«Львов» ушел от поражения от «Ворсклы»
Фото: ФК Ворскла

«Львов» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Ворсклой».

Львовяне ни в чем не уступали сопернику, хотя моментов у обеих команд было не много.

Голы случились во втором тайме. Коджови сумел открыть счет в середине второй половины, но «Ворскла» вела не долго. Ременяк позже сравнял счет.

В итоге, команды разошлись миром и ушли на перерыв. «Ворскла» завершила год 5-й, а «Львов» остался 12-м.

УПЛ. 18-й тур:

«Львов» – «Ворскла» 1:1

Голы: Ременяк, 74 – Коджови, 65

«Львов»: Ильющенков, Зозуля, Лека, Романчук, Грисьо (Семенив, 78), Якимец, Политыло, Брикнер (Ременяк, 69), Довгий, Ньярко (Бусько, 85), Ныч (Рожерио Шина, 77).

«Ворскла»: Ткаченко, Пердута (Павлюк, 8; Коджови, 40), Яворский, Чеснаков, Якубу, Кане, Пешич, Кушниренко, Челядин, Тилль, Ранжел.

Андрей Усмонов
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