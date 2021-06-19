Сборная Украины примет Боснию и Герцеговину во Львове, Болгарию – в Одессе
«Львов» запланировал шесть контрольных матчей
Все – с украинскими командами
Фото: ФК Львов
«Львов» на сборах запланировал шесть контрольных матчей.
Готовится к сезону команда будет в Украине. Известны будущие соперники команды.
Уже 20 июня состоится игра против одной из аматорских команд Волынской области. Дальше – матчи против соперников посерьезнее – «Минай», «Агробизнес», «Прикарпатье», «Подолье» и «Колос».
Также сообщается, что на следующей неделе на просмотр приедут новые игроки.
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