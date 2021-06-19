«Львов» запланировал шесть контрольных матчей

Все – с украинскими командами

Фото: ФК Львов

«Львов» на сборах запланировал шесть контрольных матчей.

Готовится к сезону команда будет в Украине. Известны будущие соперники команды.

Уже 20 июня состоится игра против одной из аматорских команд Волынской области. Дальше – матчи против соперников посерьезнее – «Минай», «Агробизнес», «Прикарпатье», «Подолье» и «Колос».

Также сообщается, что на следующей неделе на просмотр приедут новые игроки.