«Львов» завершил сбор ничьей с казахстанской командой

Команды так и не забили в матче

Фото: ФК Львов

«Львов» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с казахстанским «Тураном».

Обе команды так и не смогли отличиться в матче. Встреча завершилась безголевой ничьей.

Товарищеский матч:

«Львов» – «Туран» 0:0

Это был последний матч львовян на сборе. 17 февраля команда вернется в Украину.

26 февраля «Львов» будет играть против «Александрии» в матче УПЛ.