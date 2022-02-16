УАФ: сборная Украины проведет два матча Лиги Наций во Львове
«Львов» завершил сбор ничьей с казахстанской командой
Команды так и не забили в матче
Фото: ФК Львов
«Львов» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с казахстанским «Тураном».
Обе команды так и не смогли отличиться в матче. Встреча завершилась безголевой ничьей.
Товарищеский матч:
«Львов» – «Туран» 0:0
Это был последний матч львовян на сборе. 17 февраля команда вернется в Украину.
26 февраля «Львов» будет играть против «Александрии» в матче УПЛ.
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