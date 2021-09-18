Львовские «Карпаты» разнесли одноклубников из Галича

Команда Тлумака приблизилась к лидерам группы А Второй лиги

Фото - Карпаты Львов

В девятом туре группы А Второй лиги львовские «Карпаты» дома разгромили одноименную команду из Галича.

Хозяева еще до перерыва довели счет до разгромного. Отличились Ткачук и Гуменюк, Вичижанин записал в свой пассив автогол.

Во втором тайме подопечные Андрея Тлумака забили еще раз. Дубль оформил Гуменюк.

Львовяне победили в трех матчах подряд и приблизились к «Диназу», расположившемуся в зоне переходных игр. Команда из Галича – восьмая.

Вторая лига, группа А, 9 тур

«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич 4:0

Голы: Ткачук, 13, Гуменюк, 14, 58, Вичижанин, 39 (автогол)