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Львовские «Карпаты» разнесли одноклубников из Галича
Команда Тлумака приблизилась к лидерам группы А Второй лиги
18 сентября 19:45
Фото - Карпаты Львов
В девятом туре группы А Второй лиги львовские «Карпаты» дома разгромили одноименную команду из Галича.
Хозяева еще до перерыва довели счет до разгромного. Отличились Ткачук и Гуменюк, Вичижанин записал в свой пассив автогол.
Во втором тайме подопечные Андрея Тлумака забили еще раз. Дубль оформил Гуменюк.
Львовяне победили в трех матчах подряд и приблизились к «Диназу», расположившемуся в зоне переходных игр. Команда из Галича – восьмая.
Вторая лига, группа А, 9 тур
«Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич 4:0
Голы: Ткачук, 13, Гуменюк, 14, 58, Вичижанин, 39 (автогол)
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