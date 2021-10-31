«Атлетико» разгромил «Бетис», выиграв впервые за три матча
Ляказетт хочет перейти в испанский гранд
Французский форвард желает покинуть «Арсенал»
31 октября 22:27
Александр Ляказетт / фото - Football Italia
Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт хочет сменить клубную прописку, сообщает todofichajes.
Контракт французского игрока с «канонирами» истекает следующим летом, и он не планирует продлевать его.
Как сообщает источник, форвард хочет перейти в мадридский «Атлетико», где играет его соотечественник и хороший друг Антуан Гризманн.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне француз отметился четырьмя голевыми действиями в восьми матчах чемпионата.
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