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Ляказетт – о голе на 95-й минуте: «Арсенал» проявил характер. Мне надо работать, чтоб получать время»

Форвард «канониров» подвел итоги матча с «Кристал Пэлас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:55
Ляказетт – о голе на 95-й минуте: «Арсенал» проявил характер. Мне надо работать, чтоб получать время»
Александр Ляказетт / фото - express.co.uk

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», в котором он сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Ляказетта цитирует BBC:

«В конце мы смогли вырвать ничью. Главным было не проиграть. Мы хотели победить, начали здорово, но бросили играть. Над этим нужно будет поработать, мне кажется.

Это мой первый гол в сезоне АПЛ. Знаю, что нужно усердно работать, чтоб получить игровое время, поэтому стараюсь наслаждаться проведенными на поле минутами.

Артета сказал нам, что фанаты поддерживают нас, когда мы играем хорошо. И я постарался это обеспечить. Поддержка фанатов дает нам силы, а нам нужно давать им то, чего они желают.

Мы проявили характер. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас».

Рене Тер Велде
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Александр Ляказетт Арсенал Лондон Кристал Пэлас

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