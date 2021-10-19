Ляказетт – о голе на 95-й минуте: «Арсенал» проявил характер. Мне надо работать, чтоб получать время»

Александр Ляказетт / фото - express.co.uk

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», в котором он сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Ляказетта цитирует BBC:

Это мой первый гол в сезоне АПЛ. Знаю, что нужно усердно работать, чтоб получить игровое время, поэтому стараюсь наслаждаться проведенными на поле минутами.

Артета сказал нам, что фанаты поддерживают нас, когда мы играем хорошо. И я постарался это обеспечить. Поддержка фанатов дает нам силы, а нам нужно давать им то, чего они желают.

Мы проявили характер. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем».