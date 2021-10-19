Артета – о ничье с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал в начале, но потерял контроль над игрой»
Ляказетт – о голе на 95-й минуте: «Арсенал» проявил характер. Мне надо работать, чтоб получать время»
Форвард «канониров» подвел итоги матча с «Кристал Пэлас»
09:55
Александр Ляказетт / фото - express.co.uk
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», в котором он сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
Ляказетта цитирует BBC:
«В конце мы смогли вырвать ничью. Главным было не проиграть. Мы хотели победить, начали здорово, но бросили играть. Над этим нужно будет поработать, мне кажется.
Это мой первый гол в сезоне АПЛ. Знаю, что нужно усердно работать, чтоб получить игровое время, поэтому стараюсь наслаждаться проведенными на поле минутами.
Артета сказал нам, что фанаты поддерживают нас, когда мы играем хорошо. И я постарался это обеспечить. Поддержка фанатов дает нам силы, а нам нужно давать им то, чего они желают.
Мы проявили характер. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем».
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Кристал Пэлас».
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