Ляказетт вырвал для «Арсенала» ничью с «Кристал Пэлас»

Француз отличился на пятой компенсированной минуте

Фото - Арсенал Лондон

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

Уже в дебюте встречи счет удалось открыть Обамеянгу. Но уже после перерыва Бентеке и Эдуар вывели гостей вперед.

Преимущество «орлы» сохраняли до последних минут матча. Пока Ляказетт на пятой компенсированной минуте не спас игру для «канониров».

«Кристал Пэлас» упустил возможность догнать «Арсенал» в турнирной таблице и продолжает отставать на три очка.

АПЛ, 8 тур

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» 2:2

Голы: Обамеянг, 8, Ляказетт, 90+5 – Бентеке, 50, Эдуар, 73

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Парти (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Обамеянг.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Айю (Олисе, 71), Галлахер, Эдуар (Томкинс, 82), Миливоевич (Куяте, 67), Макартур, Бентеке.

Предупреждения: Сака – Макартур