Одноклубник Зинченко рассчитывает сыграть против Франции
Ляпорт выйдет в старте сборной Испании на финал Лиги наций против Франции
Известны составы команд на решающий поединок турнира
10 октября 20:38
Эмерик Ляпорт / Фото - RFEF
Сборные Испании и Франции проведут финальный матч Лиги наций на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Главный тренер «Фурии рохи» Луис Энрике и наставник «Ле Бле» Дидье Дешам определились с составами на встречу. Примечательно, что в старте номинальных хозяев выйдет натурализованный француз Эмерик Ляпорт.
За решающим поединком Лиги наций можно будет следить сегодня, 10 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Испания – Франция. Начало – в 21:45.
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