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Любимчик Анчелотти? В «Реал» за тренером может проследовать и форвард «Эвертона»

Папа Карло внес бразильца в список желаемых трансферов
Футбол Примерa (Испания)
6 июня 16:07
Любимчик Анчелотти? В «Реал» за тренером может проследовать и форвард «Эвертона»
Ришарлисон / Фото: premierleague.com

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может перебраться в мадридский «Реал» следом за главным тренером Карло Анчелотти, сообщает Football Insider.

Бразилец был включен в список трансферов, которые итальянец хотел бы совершить на посту главного тренера «сливочных». По информации источника, «ириски» готовы собираются провернуть крупную сделку с приходом нового тренера, для чего им потребуется заработать на трансферах.

Действующее соглашение Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитано до 2024 года. В прошедшем сезоне за 40 игр бразилец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Реал» намерен купить защитника «Севильи», трансферная стоимость которого порядка 80 миллионов евро.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Ришарлисон Карло Анчелотти Эвертон

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