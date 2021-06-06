Любимчик Анчелотти? В «Реал» за тренером может проследовать и форвард «Эвертона»

Папа Карло внес бразильца в список желаемых трансферов

Ришарлисон / Фото: premierleague.com

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может перебраться в мадридский «Реал» следом за главным тренером Карло Анчелотти, сообщает Football Insider.



Бразилец был включен в список трансферов, которые итальянец хотел бы совершить на посту главного тренера «сливочных». По информации источника, «ириски» готовы собираются провернуть крупную сделку с приходом нового тренера, для чего им потребуется заработать на трансферах.

Действующее соглашение Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитано до 2024 года. В прошедшем сезоне за 40 игр бразилец забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Реал» намерен купить защитника «Севильи», трансферная стоимость которого порядка 80 миллионов евро.