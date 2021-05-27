Люди в респираторах и постоянные тесты на COVID-19. В каких условиях живет сборная Украины

Юрий Сапронов и Андрей Шевченко / Фото: Facebook

Владелец харьковской гостиницы Superior Golf & Spa Resort Юрий Сапронов рассказал о том, в каких условиях живет сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020.



В частности, 54 человека обслуживают сборную, менеджеры, бармены, повара, house keeping, уборщицы – и все эти 54 человека должны быть неизменными. Один раз в 72 часа мы сдаем тесты. Насколько я знаю, сборная тоже сдает их. Вход в гостиницу возможен с двух сторон, и он только для сборной команды. Гости с города зайти не могут. Но у нас есть другие здания и сервисы, и там гости могут быть. Здесь в здании на 10 000 квадратных метров, включая фитнесс зал, СПА, и другие вспомогательные помещения – находится только сборная Украины. Мы кварцуем помещение, у нас есть хорошие ультрафиолетовые кварцовые лампы небольшого размера, они работают пока ребята на тренировках, и мы успеваем это сделать за 20 минут. Но наука говорит, что кроме того, что нужно хорошо вытирать поверхности, что и делается, большие помещения, такие как СПА и зал для приема пищи – нужно кварцевать. Персонал, который обслуживает сборную – они не в медицинских масках, по требованиям УЕФА – они должны быть в респираторах».